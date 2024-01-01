10 Bulgar levasından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile BGN → RUB çevirin

10 bgn
475,69 rub

1,000лв BGN = 47,57руб RUB

23:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek49,501851,0471
Düşük47,165445,8830
Ortalama48,578749,1129
Değişim-1.43%-5.49%
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1 BGN → RUB istatistikleri

BGN → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 49,5018, en düşük 47,1654 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,5787 oldu. BGN → RUB kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

BGN → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,0471, en düşük 45,8830 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 49,1129 oldu. BGN → RUB kurundaki değişiklik -5.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5271,3360,77818,216
1 EUR1,08311,8191,4951,6531,4460,84219,722
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,845
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9670,56313,193

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Bulgar levasından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Rus Rublesi
1 BGN47,56940 RUB
5 BGN237,84700 RUB
10 BGN475,69400 RUB
20 BGN951,38800 RUB
50 BGN2.378,47000 RUB
100 BGN4.756,94000 RUB
250 BGN11.892,35000 RUB
500 BGN23.784,70000 RUB
1000 BGN47.569,40000 RUB
2000 BGN95.138,80000 RUB
5000 BGN237.847,00000 RUB
10000 BGN475.694,00000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Bulgar Levası
1 RUB0,02102 BGN
5 RUB0,10511 BGN
10 RUB0,21022 BGN
20 RUB0,42044 BGN
50 RUB1,05110 BGN
100 RUB2,10219 BGN
250 RUB5,25548 BGN
500 RUB10,51095 BGN
1000 RUB21,02190 BGN
2000 RUB42,04380 BGN
5000 RUB105,10950 BGN
10000 RUB210,21900 BGN