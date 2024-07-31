500 Bulgar levasından Pakistan rupisine
Reel döviz kuru ile BGN → PKR çevirin
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|1 BGN → PKR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|155,5430
|155,5430
|Düşük
|153,2720
|152,4770
|Ortalama
|154,6119
|154,0138
|Değişim
|0.71%
|0.97%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 BGN → PKR istatistikleri
BGN → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 155,5430, en düşük 153,2720 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 154,6119 oldu. BGN → PKR kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.
BGN → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 155,5430, en düşük 152,4770 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 154,0138 oldu. BGN → PKR kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
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- Hindistan Rupisi
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- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Bulgar Levası / Pakistan Rupisi
|1 BGN
|154,36100 PKR
|5 BGN
|771,80500 PKR
|10 BGN
|1.543,61000 PKR
|20 BGN
|3.087,22000 PKR
|50 BGN
|7.718,05000 PKR
|100 BGN
|15.436,10000 PKR
|250 BGN
|38.590,25000 PKR
|500 BGN
|77.180,50000 PKR
|1000 BGN
|154.361,00000 PKR
|2000 BGN
|308.722,00000 PKR
|5000 BGN
|771.805,00000 PKR
|10000 BGN
|1.543.610,00000 PKR