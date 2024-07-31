10 Bulgar levasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile BGN → PKR çevirin

10 bgn
1.543,61 pkr

1,000лв BGN = 154,4₨ PKR

23:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek155,5430155,5430
Düşük153,2720152,4770
Ortalama154,6119154,0138
Değişim0.71%0.97%
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1 BGN → PKR istatistikleri

BGN → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 155,5430, en düşük 153,2720 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 154,6119 oldu. BGN → PKR kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

BGN → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 155,5430, en düşük 152,4770 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 154,0138 oldu. BGN → PKR kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8191,4951,6541,4460,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,839
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Pakistan Rupisi
1 BGN154,36100 PKR
5 BGN771,80500 PKR
10 BGN1.543,61000 PKR
20 BGN3.087,22000 PKR
50 BGN7.718,05000 PKR
100 BGN15.436,10000 PKR
250 BGN38.590,25000 PKR
500 BGN77.180,50000 PKR
1000 BGN154.361,00000 PKR
2000 BGN308.722,00000 PKR
5000 BGN771.805,00000 PKR
10000 BGN1.543.610,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bulgar Levası
1 PKR0,00648 BGN
5 PKR0,03239 BGN
10 PKR0,06478 BGN
20 PKR0,12957 BGN
50 PKR0,32392 BGN
100 PKR0,64783 BGN
250 PKR1,61958 BGN
500 PKR3,23916 BGN
1000 PKR6,47831 BGN
2000 PKR12,95662 BGN
5000 PKR32,39155 BGN
10000 PKR64,78310 BGN