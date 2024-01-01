bin Bulgar levasından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile BGN → PEN çevirin

1.000 bgn
2.061,05 pen

1,000лв BGN = 2,061S/. PEN

23:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,11362,1136
Düşük2,06112,0356
Ortalama2,08712,0775
Değişim-2.49%0.45%
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1 BGN → PEN istatistikleri

BGN → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1136, en düşük 2,0611 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0871 oldu. BGN → PEN kurundaki değişiklik -2.49 değerindeydi.

BGN → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1136, en düşük 2,0356 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0775 oldu. BGN → PEN kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6531,4460,84219,71
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7960,46310,84
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Peru Nuevo Solü
1 BGN2,06105 PEN
5 BGN10,30525 PEN
10 BGN20,61050 PEN
20 BGN41,22100 PEN
50 BGN103,05250 PEN
100 BGN206,10500 PEN
250 BGN515,26250 PEN
500 BGN1.030,52500 PEN
1000 BGN2.061,05000 PEN
2000 BGN4.122,10000 PEN
5000 BGN10.305,25000 PEN
10000 BGN20.610,50000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Bulgar Levası
1 PEN0,48519 BGN
5 PEN2,42595 BGN
10 PEN4,85190 BGN
20 PEN9,70380 BGN
50 PEN24,25950 BGN
100 PEN48,51900 BGN
250 PEN121,29750 BGN
500 PEN242,59500 BGN
1000 PEN485,19000 BGN
2000 PEN970,38000 BGN
5000 PEN2.425,95000 BGN
10000 PEN4.851,90000 BGN