5.000 Bulgar levasından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile BGN → MGA çevirin

5.000 bgn
12.556.000 mga

1,000лв BGN = 2.511Ar MGA

23:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BGN → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.515,33002.515,3300
Düşük2.450,01002.426,3700
Ortalama2.491,71702.465,8683
Değişim2.50%3.50%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BGN → MGA istatistikleri

BGN → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.515,3300, en düşük 2.450,0100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.491,7170 oldu. BGN → MGA kurundaki değişiklik 2.50 değerindeydi.

BGN → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.515,3300, en düşük 2.426,3700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.465,8683 oldu. BGN → MGA kurundaki değişiklik 3.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3370,77818,211
1 EUR1,08211,8181,4941,6531,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,844
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Madagaskar Ariarisi
1 BGN2.511,20000 MGA
5 BGN12.556,00000 MGA
10 BGN25.112,00000 MGA
20 BGN50.224,00000 MGA
50 BGN125.560,00000 MGA
100 BGN251.120,00000 MGA
250 BGN627.800,00000 MGA
500 BGN1.255.600,00000 MGA
1000 BGN2.511.200,00000 MGA
2000 BGN5.022.400,00000 MGA
5000 BGN12.556.000,00000 MGA
10000 BGN25.112.000,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Bulgar Levası
1 MGA0,00040 BGN
5 MGA0,00199 BGN
10 MGA0,00398 BGN
20 MGA0,00796 BGN
50 MGA0,01991 BGN
100 MGA0,03982 BGN
250 MGA0,09955 BGN
500 MGA0,19911 BGN
1000 MGA0,39822 BGN
2000 MGA0,79643 BGN
5000 MGA1,99108 BGN
10000 MGA3,98215 BGN