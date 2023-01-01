10 Bangladeş takasından Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile BDT → NZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Bangladeş Takası
|1 NZD
|66.17760 BDT
|5 NZD
|330.88800 BDT
|10 NZD
|661.77600 BDT
|20 NZD
|1323.55200 BDT
|50 NZD
|3308.88000 BDT
|100 NZD
|6617.76000 BDT
|250 NZD
|16544.40000 BDT
|500 NZD
|33088.80000 BDT
|1000 NZD
|66177.60000 BDT
|2000 NZD
|132355.20000 BDT
|5000 NZD
|330888.00000 BDT
|10000 NZD
|661776.00000 BDT