10 Bangladeş takasından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile BDT → NIO çevirin

10 bdt
3,32 nio

1.00000 BDT = 0.33188 NIO

4:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

BDT → NIO çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 NIO
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057687.90031.425911.638040.966518.5243
1GBP1.155411.22195101.561.647491.892591.116721.4029
1USD0.945550.818364183.1131.348251.548830.913917.5154
1INR0.01137650.00984640.012031810.01622190.01863520.01099590.210742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Nikaragua Kordobası
1 BDT0.33188 NIO
5 BDT1.65941 NIO
10 BDT3.31882 NIO
20 BDT6.63764 NIO
50 BDT16.59410 NIO
100 BDT33.18820 NIO
250 BDT82.97050 NIO
500 BDT165.94100 NIO
1000 BDT331.88200 NIO
2000 BDT663.76400 NIO
5000 BDT1659.41000 NIO
10000 BDT3318.82000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Bangladeş Takası
1 NIO3.01312 BDT
5 NIO15.06560 BDT
10 NIO30.13120 BDT
20 NIO60.26240 BDT
50 NIO150.65600 BDT
100 NIO301.31200 BDT
250 NIO753.28000 BDT
500 NIO1506.56000 BDT
1000 NIO3013.12000 BDT
2000 NIO6026.24000 BDT
5000 NIO15065.60000 BDT
10000 NIO30131.20000 BDT