1 Bangladeş takasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile BDT → JOD çevirin

1 bdt
0.006 jod

1.00000 BDT = 0.00643 JOD

3:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.057787.90021.426151.638960.966718.5311
1GBP1.1552711.22195101.551.647621.893471.116821.4088
1USD0.945450.818364183.1051.348351.549550.91417.5202
1INR0.01137650.009847350.01203310.01622470.01864570.01099810.21082

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Bangladeş takasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Ürdün Dinarı
1 BDT0.00643 JOD
5 BDT0.03215 JOD
10 BDT0.06431 JOD
20 BDT0.12862 JOD
50 BDT0.32154 JOD
100 BDT0.64308 JOD
250 BDT1.60771 JOD
500 BDT3.21542 JOD
1000 BDT6.43084 JOD
2000 BDT12.86168 JOD
5000 BDT32.15420 JOD
10000 BDT64.30840 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Bangladeş Takası
1 JOD155.50100 BDT
5 JOD777.50500 BDT
10 JOD1555.01000 BDT
20 JOD3110.02000 BDT
50 JOD7775.05000 BDT
100 JOD15550.10000 BDT
250 JOD38875.25000 BDT
500 JOD77750.50000 BDT
1000 JOD155501.00000 BDT
2000 JOD311002.00000 BDT
5000 JOD777505.00000 BDT
10000 JOD1555010.00000 BDT