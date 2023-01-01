10 bin Bangladeş takasından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile BDT → INR çevirin

10000 bdt
7537.23 inr

1.00000 BDT = 0.75372 INR

2:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → INR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 INR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.05887.91771.426291.639040.9668518.534
1GBP1.1555411.22265101.61.648251.894111.1172321.4184
1USD0.94520.817896183.0981.34811.549190.913817.518
1INR0.01137430.009842540.01203410.0162230.01864290.01099670.210811

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

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BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Hindistan Rupisi
1 BDT0.75372 INR
5 BDT3.76862 INR
10 BDT7.53723 INR
20 BDT15.07446 INR
50 BDT37.68615 INR
100 BDT75.37230 INR
250 BDT188.43075 INR
500 BDT376.86150 INR
1000 BDT753.72300 INR
2000 BDT1507.44600 INR
5000 BDT3768.61500 INR
10000 BDT7537.23000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Bangladeş Takası
1 INR1.32675 BDT
5 INR6.63375 BDT
10 INR13.26750 BDT
20 INR26.53500 BDT
50 INR66.33750 BDT
100 INR132.67500 BDT
250 INR331.68750 BDT
500 INR663.37500 BDT
1000 INR1326.75000 BDT
2000 INR2653.50000 BDT
5000 INR6633.75000 BDT
10000 INR13267.50000 BDT