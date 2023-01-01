bin Bangladeş takasından Hong Kong dolarına
Reel döviz kuru ile BDT → HKD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Bangladeş Takası
|100 HKD
|1408.37000 BDT
|200 HKD
|2816.74000 BDT
|300 HKD
|4225.11000 BDT
|500 HKD
|7041.85000 BDT
|1000 HKD
|14083.70000 BDT
|2000 HKD
|28167.40000 BDT
|2500 HKD
|35209.25000 BDT
|3000 HKD
|42251.10000 BDT
|4000 HKD
|56334.80000 BDT
|5000 HKD
|70418.50000 BDT
|10000 HKD
|140837.00000 BDT
|20000 HKD
|281674.00000 BDT