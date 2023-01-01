500 Bangladeş takasından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile BDT → ETB çevirin

500 bdt
250.85 etb

1.00000 BDT = 0.50170 ETB

3:7 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

BDT → ETB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 ETB
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.057887.95181.425811.638350.966918.5299
1GBP1.1552711.22205101.6091.64721.892741.1170321.4071
1USD0.945350.818297183.1461.34791.548830.91417.5174
1INR0.01136990.009841690.01202710.01621120.01862780.01099270.210682

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Etiyopya Birri
1 BDT0.50170 ETB
5 BDT2.50852 ETB
10 BDT5.01704 ETB
20 BDT10.03408 ETB
50 BDT25.08520 ETB
100 BDT50.17040 ETB
250 BDT125.42600 ETB
500 BDT250.85200 ETB
1000 BDT501.70400 ETB
2000 BDT1003.40800 ETB
5000 BDT2508.52000 ETB
10000 BDT5017.04000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Bangladeş Takası
1 ETB1.99321 BDT
5 ETB9.96605 BDT
10 ETB19.93210 BDT
20 ETB39.86420 BDT
50 ETB99.66050 BDT
100 ETB199.32100 BDT
250 ETB498.30250 BDT
500 ETB996.60500 BDT
1000 ETB1993.21000 BDT
2000 ETB3986.42000 BDT
5000 ETB9966.05000 BDT
10000 ETB19932.10000 BDT