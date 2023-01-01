bin Bangladeş takasından Kolombiya pesosuna
Reel döviz kuru ile BDT → COP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Kolombiya Pesosu
|1 BDT
|36.84350 COP
|5 BDT
|184.21750 COP
|10 BDT
|368.43500 COP
|20 BDT
|736.87000 COP
|50 BDT
|1842.17500 COP
|100 BDT
|3684.35000 COP
|250 BDT
|9210.87500 COP
|500 BDT
|18421.75000 COP
|1000 BDT
|36843.50000 COP
|2000 BDT
|73687.00000 COP
|5000 BDT
|184217.50000 COP
|10000 BDT
|368435.00000 COP