2000 Bangladeş takasından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile BDT → BZD çevirin

2.000 bdt
36,57 bzd

1.00000 BDT = 0.01828 BZD

1:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

BDT → BZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 BZD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057987.95961.425841.638120.966918.5318
1GBP1.155411.22225101.6251.647351.892611.1171621.4108
1USD0.945250.818163183.14551.34781.548470.91417.5175
1INR0.01136890.009840140.012027110.01621010.01862360.01099280.210685

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Belize Doları
1 BDT0.01828 BZD
5 BDT0.09141 BZD
10 BDT0.18283 BZD
20 BDT0.36566 BZD
50 BDT0.91415 BZD
100 BDT1.82830 BZD
250 BDT4.57075 BZD
500 BDT9.14150 BZD
1000 BDT18.28300 BZD
2000 BDT36.56600 BZD
5000 BDT91.41500 BZD
10000 BDT182.83000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Bangladeş Takası
1 BZD54.69560 BDT
5 BZD273.47800 BDT
10 BZD546.95600 BDT
20 BZD1093.91200 BDT
50 BZD2734.78000 BDT
100 BZD5469.56000 BDT
250 BZD13673.90000 BDT
500 BZD27347.80000 BDT
1000 BZD54695.60000 BDT
2000 BZD109391.20000 BDT
5000 BZD273478.00000 BDT
10000 BZD546956.00000 BDT