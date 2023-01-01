20 Bangladeş takasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile BDT → AUD çevirin

20 bdt
0,28 aud

1.00000 BDT = 0.01406 AUD

2:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

BDT → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 AUD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.0580587.93451.426621.639880.9670518.5351
1GBP1.1555411.22255101.6061.648431.894841.1174621.4169
1USD0.945150.817962183.111.348351.549910.913917.5182
1INR0.01137210.009841930.012032210.01622370.01864890.01099630.210783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Avustralya Doları
1 BDT0.01406 AUD
5 BDT0.07029 AUD
10 BDT0.14058 AUD
20 BDT0.28116 AUD
50 BDT0.70291 AUD
100 BDT1.40581 AUD
250 BDT3.51452 AUD
500 BDT7.02905 AUD
1000 BDT14.05810 AUD
2000 BDT28.11620 AUD
5000 BDT70.29050 AUD
10000 BDT140.58100 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Bangladeş Takası
1 AUD71.13330 BDT
5 AUD355.66650 BDT
10 AUD711.33300 BDT
20 AUD1422.66600 BDT
50 AUD3556.66500 BDT
100 AUD7113.33000 BDT
250 AUD17783.32500 BDT
500 AUD35566.65000 BDT
1000 AUD71133.30000 BDT
2000 AUD142266.60000 BDT
5000 AUD355666.50000 BDT
10000 AUD711333.00000 BDT