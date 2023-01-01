2000 Bosna Hersek konvertibl markından İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile BAM → CHF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Bosna Hersek konvertibl Markı
|1 CHF
|2.02858 BAM
|5 CHF
|10.14290 BAM
|10 CHF
|20.28580 BAM
|20 CHF
|40.57160 BAM
|50 CHF
|101.42900 BAM
|100 CHF
|202.85800 BAM
|250 CHF
|507.14500 BAM
|500 CHF
|1014.29000 BAM
|1000 CHF
|2028.58000 BAM
|2000 CHF
|4057.16000 BAM
|5000 CHF
|10142.90000 BAM
|10000 CHF
|20285.80000 BAM