bin Bosna Hersek konvertibl markından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile BAM → BGN çevirin

1.000 bam
997,55 bgn

1.00000 BAM = 0.99755 BGN

23:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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BAM → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BAM → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.056387.84721.424471.643540.9664518.5332
1GBP1.155411.22045101.4991.645841.898941.1166421.4133
1USD0.94670.81937183.1651.348551.555940.9149517.5454
1INR0.01138340.009852340.012024310.01621540.0187090.01100160.210971

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Bosna Hersek konvertibl markından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bosna Hersek konvertibl markı

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

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Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Bulgar Levası
1 BAM0.99755 BGN
5 BAM4.98775 BGN
10 BAM9.97549 BGN
20 BAM19.95098 BGN
50 BAM49.87745 BGN
100 BAM99.75490 BGN
250 BAM249.38725 BGN
500 BAM498.77450 BGN
1000 BAM997.54900 BGN
2000 BAM1995.09800 BGN
5000 BAM4987.74500 BGN
10000 BAM9975.49000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 BGN1.00246 BAM
5 BGN5.01230 BAM
10 BGN10.02460 BAM
20 BGN20.04920 BAM
50 BGN50.12300 BAM
100 BGN100.24600 BAM
250 BGN250.61500 BAM
500 BGN501.23000 BAM
1000 BGN1002.46000 BAM
2000 BGN2004.92000 BAM
5000 BGN5012.30000 BAM
10000 BGN10024.60000 BAM