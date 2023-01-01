1 Bosna Hersek konvertibl markından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile BAM → BGN çevirin

1 bam
1,00 bgn

1.00000 BAM = 0.99744 BGN

23:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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BAM → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BAM → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.056487.85551.424661.643430.9665518.5347
1GBP1.1553311.2205101.5031.645971.898721.1166921.4139
1USD0.94660.819336183.1651.34861.555690.9149517.5452
1INR0.01138230.009851940.012024310.0162160.01870610.01100160.210969

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Bosna Hersek konvertibl markından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bosna Hersek konvertibl markı

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

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Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Bulgar Levası
1 BAM0.99744 BGN
5 BAM4.98721 BGN
10 BAM9.97441 BGN
20 BAM19.94882 BGN
50 BAM49.87205 BGN
100 BAM99.74410 BGN
250 BAM249.36025 BGN
500 BAM498.72050 BGN
1000 BAM997.44100 BGN
2000 BAM1994.88200 BGN
5000 BAM4987.20500 BGN
10000 BAM9974.41000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 BGN1.00257 BAM
5 BGN5.01285 BAM
10 BGN10.02570 BAM
20 BGN20.05140 BAM
50 BGN50.12850 BAM
100 BGN100.25700 BAM
250 BGN250.64250 BAM
500 BGN501.28500 BAM
1000 BGN1002.57000 BAM
2000 BGN2005.14000 BAM
5000 BGN5012.85000 BAM
10000 BGN10025.70000 BAM