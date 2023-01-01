10 Azerbaycan manatından Nijerya nairasına
Reel döviz kuru ile AZN → NGN çevirin
AZN → NGN çevrim grafiği
1 AZN = 458,20600 NGN
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Nijerya Nairası
|1 AZN
|458.20600 NGN
|5 AZN
|2291.03000 NGN
|10 AZN
|4582.06000 NGN
|20 AZN
|9164.12000 NGN
|50 AZN
|22910.30000 NGN
|100 AZN
|45820.60000 NGN
|250 AZN
|114551.50000 NGN
|500 AZN
|229103.00000 NGN
|1000 AZN
|458206.00000 NGN
|2000 AZN
|916412.00000 NGN
|5000 AZN
|2291030.00000 NGN
|10000 AZN
|4582060.00000 NGN