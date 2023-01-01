20 Azerbaycan manatından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile AZN → DKK çevirin

20 azn
83,02 dkk

1.00000 AZN = 4.15091 DKK

22:2 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AZN → DKK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 DKK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.056787.88051.424911.643770.966918.5379
1GBP1.155211.22055101.5071.645851.898651.1169621.4124
1USD0.946350.819303183.1651.348451.555570.91517.5432
1INR0.01137910.009851530.012024310.01621420.01870470.01100220.210945

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Azerbaycan manatından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Danimarka Kronu
1 AZN4.15091 DKK
5 AZN20.75455 DKK
10 AZN41.50910 DKK
20 AZN83.01820 DKK
50 AZN207.54550 DKK
100 AZN415.09100 DKK
250 AZN1037.72750 DKK
500 AZN2075.45500 DKK
1000 AZN4150.91000 DKK
2000 AZN8301.82000 DKK
5000 AZN20754.55000 DKK
10000 AZN41509.10000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Azerbaycan Manatı
1 DKK0.24091 AZN
5 DKK1.20456 AZN
10 DKK2.40911 AZN
20 DKK4.81822 AZN
50 DKK12.04555 AZN
100 DKK24.09110 AZN
250 DKK60.22775 AZN
500 DKK120.45550 AZN
1000 DKK240.91100 AZN
2000 DKK481.82200 AZN
5000 DKK1204.55500 AZN
10000 DKK2409.11000 AZN