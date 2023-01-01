5000 Azerbaycan manatından Çek korunasına
Reel döviz kuru ile AZN → CZK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Çek Cumhuriyeti Korunası
|1 AZN
|13.55050 CZK
|5 AZN
|67.75250 CZK
|10 AZN
|135.50500 CZK
|20 AZN
|271.01000 CZK
|50 AZN
|677.52500 CZK
|100 AZN
|1355.05000 CZK
|250 AZN
|3387.62500 CZK
|500 AZN
|6775.25000 CZK
|1000 AZN
|13550.50000 CZK
|2000 AZN
|27101.00000 CZK
|5000 AZN
|67752.50000 CZK
|10000 AZN
|135505.00000 CZK