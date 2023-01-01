1 Aruba florininden Japon yenine

Reel döviz kuru ile AWG → JPY çevirin

1 awg
82 jpy

1.00000 AWG = 82.44480 JPY

19:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AWG → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 JPY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.056487.85551.425191.64420.96718.5419
1GBP1.1547311.2199101.4531.645771.898681.1166321.4117
1USD0.94660.819739183.1651.34911.556420.915417.552
1INR0.01138230.009856780.012024310.0162220.01871480.0110070.21105

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Japon Yeni
1 AWG82.44480 JPY
5 AWG412.22400 JPY
10 AWG824.44800 JPY
20 AWG1648.89600 JPY
50 AWG4122.24000 JPY
100 AWG8244.48000 JPY
250 AWG20611.20000 JPY
500 AWG41222.40000 JPY
1000 AWG82444.80000 JPY
2000 AWG164889.60000 JPY
5000 AWG412224.00000 JPY
10000 AWG824448.00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Aruba Florini
100 JPY1.21293 AWG
1000 JPY12.12930 AWG
1500 JPY18.19395 AWG
2000 JPY24.25860 AWG
3000 JPY36.38790 AWG
5000 JPY60.64650 AWG
5400 JPY65.49822 AWG
10000 JPY121.29300 AWG
15000 JPY181.93950 AWG
20000 JPY242.58600 AWG
25000 JPY303.23250 AWG
30000 JPY363.87900 AWG