5 Aruba florininden Cezayir dinarına
Reel döviz kuru ile AWG → DZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Cezayir Dinarı
|1 AWG
|76.07850 DZD
|5 AWG
|380.39250 DZD
|10 AWG
|760.78500 DZD
|20 AWG
|1521.57000 DZD
|50 AWG
|3803.92500 DZD
|100 AWG
|7607.85000 DZD
|250 AWG
|19019.62500 DZD
|500 AWG
|38039.25000 DZD
|1000 AWG
|76078.50000 DZD
|2000 AWG
|152157.00000 DZD
|5000 AWG
|380392.50000 DZD
|10000 AWG
|760785.00000 DZD