100 Aruba florininden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile AWG → BHD çevirin

100 awg
21,039 bhd

1.00000 AWG = 0.21039 BHD

18:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AWG → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 BHD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0557587.80141.425841.644470.9671518.6016
1GBP1.15511.2193101.4031.646731.899221.1170621.4832
1USD0.947250.820143183.1651.350551.557630.916117.6193
1INR0.01138930.009861630.012024310.01623940.01872940.01101550.21186

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Bahreyn Dinarı
1 AWG0.21039 BHD
5 AWG1.05195 BHD
10 AWG2.10391 BHD
20 AWG4.20782 BHD
50 AWG10.51955 BHD
100 AWG21.03910 BHD
250 AWG52.59775 BHD
500 AWG105.19550 BHD
1000 AWG210.39100 BHD
2000 AWG420.78200 BHD
5000 AWG1051.95500 BHD
10000 AWG2103.91000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Aruba Florini
1 BHD4.75305 AWG
5 BHD23.76525 AWG
10 BHD47.53050 AWG
20 BHD95.06100 AWG
50 BHD237.65250 AWG
100 BHD475.30500 AWG
250 BHD1188.26250 AWG
500 BHD2376.52500 AWG
1000 BHD4753.05000 AWG
2000 BHD9506.10000 AWG
5000 BHD23765.25000 AWG
10000 BHD47530.50000 AWG