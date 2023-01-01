10 bin Arjantin pesosundan Peru Nuevo solüne
Reel döviz kuru ile ARS → PEN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Arjantin Pesosu
|1 PEN
|92.03800 ARS
|5 PEN
|460.19000 ARS
|10 PEN
|920.38000 ARS
|20 PEN
|1840.76000 ARS
|50 PEN
|4601.90000 ARS
|100 PEN
|9203.80000 ARS
|250 PEN
|23009.50000 ARS
|500 PEN
|46019.00000 ARS
|1000 PEN
|92038.00000 ARS
|2000 PEN
|184076.00000 ARS
|5000 PEN
|460190.00000 ARS
|10000 PEN
|920380.00000 ARS