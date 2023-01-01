bin Arjantin pesosundan Madagaskar ariarisine
Reel döviz kuru ile ARS → MGA çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Madagaskar Ariarisi
|1 ARS
|12.99690 MGA
|5 ARS
|64.98450 MGA
|10 ARS
|129.96900 MGA
|20 ARS
|259.93800 MGA
|50 ARS
|649.84500 MGA
|100 ARS
|1299.69000 MGA
|250 ARS
|3249.22500 MGA
|500 ARS
|6498.45000 MGA
|1000 ARS
|12996.90000 MGA
|2000 ARS
|25993.80000 MGA
|5000 ARS
|64984.50000 MGA
|10000 ARS
|129969.00000 MGA