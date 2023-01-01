5000 Arjantin pesosundan Belize dolarına
Reel döviz kuru ile ARS → BZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Belize Doları / Arjantin Pesosu
|1 BZD
|173.64900 ARS
|5 BZD
|868.24500 ARS
|10 BZD
|1736.49000 ARS
|20 BZD
|3472.98000 ARS
|50 BZD
|8682.45000 ARS
|100 BZD
|17364.90000 ARS
|250 BZD
|43412.25000 ARS
|500 BZD
|86824.50000 ARS
|1000 BZD
|173649.00000 ARS
|2000 BZD
|347298.00000 ARS
|5000 BZD
|868245.00000 ARS
|10000 BZD
|1736490.00000 ARS