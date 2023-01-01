10 bin Angola kvanzasından Peru Nuevo solüne
Reel döviz kuru ile AOA → PEN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Angola Kvanzası
|1 PEN
|217.59500 AOA
|5 PEN
|1087.97500 AOA
|10 PEN
|2175.95000 AOA
|20 PEN
|4351.90000 AOA
|50 PEN
|10879.75000 AOA
|100 PEN
|21759.50000 AOA
|250 PEN
|54398.75000 AOA
|500 PEN
|108797.50000 AOA
|1000 PEN
|217595.00000 AOA
|2000 PEN
|435190.00000 AOA
|5000 PEN
|1087975.00000 AOA
|10000 PEN
|2175950.00000 AOA