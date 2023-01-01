500 Angola kvanzasından Brezilya realine
Reel döviz kuru ile AOA → BRL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Brezilya Reali / Angola Kvanzası
|1 BRL
|165.12900 AOA
|5 BRL
|825.64500 AOA
|10 BRL
|1651.29000 AOA
|20 BRL
|3302.58000 AOA
|50 BRL
|8256.45000 AOA
|100 BRL
|16512.90000 AOA
|250 BRL
|41282.25000 AOA
|500 BRL
|82564.50000 AOA
|1000 BRL
|165129.00000 AOA
|2000 BRL
|330258.00000 AOA
|5000 BRL
|825645.00000 AOA
|10000 BRL
|1651290.00000 AOA