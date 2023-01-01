10 bin Angola kvanzasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile AOA → AED çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Angola Kvanzası
|1 AED
|227.24800 AOA
|5 AED
|1136.24000 AOA
|10 AED
|2272.48000 AOA
|20 AED
|4544.96000 AOA
|50 AED
|11362.40000 AOA
|100 AED
|22724.80000 AOA
|250 AED
|56812.00000 AOA
|500 AED
|113624.00000 AOA
|1000 AED
|227248.00000 AOA
|2000 AED
|454496.00000 AOA
|5000 AED
|1136240.00000 AOA
|10000 AED
|2272480.00000 AOA