500 Hollanda Antilleri guldeninden Türk lirasına
Reel döviz kuru ile ANG → TRY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hollanda Antilleri guldeninden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Türk Lirası
|1 ANG
|15.22080 TRY
|5 ANG
|76.10400 TRY
|10 ANG
|152.20800 TRY
|20 ANG
|304.41600 TRY
|50 ANG
|761.04000 TRY
|100 ANG
|1522.08000 TRY
|250 ANG
|3805.20000 TRY
|500 ANG
|7610.40000 TRY
|1000 ANG
|15220.80000 TRY
|2000 ANG
|30441.60000 TRY
|5000 ANG
|76104.00000 TRY
|10000 ANG
|152208.00000 TRY