5000 Hollanda Antilleri guldeninden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ANG → RON çevirin

5000 ang
13089.90 ron

1.00000 ANG = 2.61798 RON

13:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

ANG → RON çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ANG → 0 RON
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.054587.67941.422471.648170.967218.6388
1GBP1.156611.2197101.4151.645311.906381.1186721.5588
1USD0.94830.819874183.14781.348951.562990.917217.6755
1INR0.01140520.009860440.012026810.01622350.01879770.0110310.212579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hollanda Antilleri guldeninden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hollanda Antilleri parası

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Rumen Leyi
1 ANG2.61798 RON
5 ANG13.08990 RON
10 ANG26.17980 RON
20 ANG52.35960 RON
50 ANG130.89900 RON
100 ANG261.79800 RON
250 ANG654.49500 RON
500 ANG1308.99000 RON
1000 ANG2617.98000 RON
2000 ANG5235.96000 RON
5000 ANG13089.90000 RON
10000 ANG26179.80000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Hollanda Antilleri Parası
1 RON0.38197 ANG
5 RON1.90986 ANG
10 RON3.81973 ANG
20 RON7.63946 ANG
50 RON19.09865 ANG
100 RON38.19730 ANG
250 RON95.49325 ANG
500 RON190.98650 ANG
1000 RON381.97300 ANG
2000 RON763.94600 ANG
5000 RON1909.86500 ANG
10000 RON3819.73000 ANG