bin Hollanda Antilleri guldeninden Mısır lirasına
Reel döviz kuru ile ANG → EGP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hollanda Antilleri guldeninden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Mısır Lirası
|1 ANG
|17.14520 EGP
|5 ANG
|85.72600 EGP
|10 ANG
|171.45200 EGP
|20 ANG
|342.90400 EGP
|50 ANG
|857.26000 EGP
|100 ANG
|1714.52000 EGP
|250 ANG
|4286.30000 EGP
|500 ANG
|8572.60000 EGP
|1000 ANG
|17145.20000 EGP
|2000 ANG
|34290.40000 EGP
|5000 ANG
|85726.00000 EGP
|10000 ANG
|171452.00000 EGP