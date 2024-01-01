Hollanda Antilleri guldeninden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile ANG → CHF çevirin

1.000 ang
510,81 chf

1,000 ANG = 0,5108 CHF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hollanda Antilleri guldeninden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hollanda Antilleri parası için en iyi döviz çiftleri

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / İsviçre Frangı
1 ANG0,51081 CHF
5 ANG2,55405 CHF
10 ANG5,10810 CHF
20 ANG10,21620 CHF
50 ANG25,54050 CHF
100 ANG51,08100 CHF
250 ANG127,70250 CHF
500 ANG255,40500 CHF
1000 ANG510,81000 CHF
2000 ANG1.021,62000 CHF
5000 ANG2.554,05000 CHF
10000 ANG5.108,10000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Hollanda Antilleri Parası
1 CHF1,95767 ANG
5 CHF9,78835 ANG
10 CHF19,57670 ANG
20 CHF39,15340 ANG
50 CHF97,88350 ANG
100 CHF195,76700 ANG
250 CHF489,41750 ANG
500 CHF978,83500 ANG
1000 CHF1.957,67000 ANG
2000 CHF3.915,34000 ANG
5000 CHF9.788,35000 ANG
10000 CHF19.576,70000 ANG