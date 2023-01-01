bin Ermeni dramından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile AMD → UGX çevirin

1000 amd
9591 ugx

1.00000 AMD = 9.59134 UGX

12:8 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AMD → UGX çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 UGX
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.05487.63821.420691.648290.967818.5881
1GBP1.1582811.2208101.5071.645521.909141.1209821.5298
1USD0.948750.819135183.14821.34791.563840.918217.6358
1INR0.01141050.009851510.012026710.01621080.01880790.01104290.212101

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Uganda Şilini
1 AMD9.59134 UGX
5 AMD47.95670 UGX
10 AMD95.91340 UGX
20 AMD191.82680 UGX
50 AMD479.56700 UGX
100 AMD959.13400 UGX
250 AMD2397.83500 UGX
500 AMD4795.67000 UGX
1000 AMD9591.34000 UGX
2000 AMD19182.68000 UGX
5000 AMD47956.70000 UGX
10000 AMD95913.40000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Ermeni Dramı
1 UGX0.10426 AMD
5 UGX0.52131 AMD
10 UGX1.04261 AMD
20 UGX2.08522 AMD
50 UGX5.21305 AMD
100 UGX10.42610 AMD
250 UGX26.06525 AMD
500 UGX52.13050 AMD
1000 UGX104.26100 AMD
2000 UGX208.52200 AMD
5000 UGX521.30500 AMD
10000 UGX1042.61000 AMD