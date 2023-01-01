1 Ermeni dramından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile AMD → KGS çevirin

1 amd
0,23 kgs

1.00000 AMD = 0.22666 KGS

10:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AMD → KGS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 KGS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.053787.66991.421651.648210.967118.6132
1GBP1.1574111.2197101.4811.645621.907871.1193321.5455
1USD0.949050.819874183.2021.34921.564210.917717.6646
1INR0.01140640.009854010.012018910.0162160.01880020.01102980.21231

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Ermeni dramından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Kırgızistan Somu
1 AMD0.22666 KGS
5 AMD1.13329 KGS
10 AMD2.26659 KGS
20 AMD4.53318 KGS
50 AMD11.33295 KGS
100 AMD22.66590 KGS
250 AMD56.66475 KGS
500 AMD113.32950 KGS
1000 AMD226.65900 KGS
2000 AMD453.31800 KGS
5000 AMD1133.29500 KGS
10000 AMD2266.59000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Ermeni Dramı
1 KGS4.41192 AMD
5 KGS22.05960 AMD
10 KGS44.11920 AMD
20 KGS88.23840 AMD
50 KGS220.59600 AMD
100 KGS441.19200 AMD
250 KGS1102.98000 AMD
500 KGS2205.96000 AMD
1000 KGS4411.92000 AMD
2000 KGS8823.84000 AMD
5000 KGS22059.60000 AMD
10000 KGS44119.20000 AMD