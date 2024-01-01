10 Ermeni dramından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile AMD → GBP çevirin

10 amd
0,02 gbp

1.00000 AMD = 0.00197 GBP

03:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855371.0761589.34331.451131.652060.9481718.3519
1 GBP1.1690811.25815104.4531.696551.931461.1084921.4556
1 USD0.92920.794818183.02121.348451.535160.8810517.0533
1 INR0.01119280.009573670.012045110.01624220.01849110.01061230.205409

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ermeni Dramı / İngiliz Pound Sterlini
1 AMD0.00197 GBP
5 AMD0.00985 GBP
10 AMD0.01971 GBP
20 AMD0.03942 GBP
50 AMD0.09854 GBP
100 AMD0.19708 GBP
250 AMD0.49270 GBP
500 AMD0.98540 GBP
1000 AMD1.97081 GBP
2000 AMD3.94162 GBP
5000 AMD9.85405 GBP
10000 AMD19.70810 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Ermeni Dramı
1 GBP507.40500 AMD
5 GBP2537.02500 AMD
10 GBP5074.05000 AMD
20 GBP10148.10000 AMD
50 GBP25370.25000 AMD
100 GBP50740.50000 AMD
250 GBP126851.25000 AMD
500 GBP253702.50000 AMD
1000 GBP507405.00000 AMD
2000 GBP1014810.00000 AMD
5000 GBP2537025.00000 AMD
10000 GBP5074050.00000 AMD