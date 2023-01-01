5 Ermeni dramından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile AMD → CVE çevirin

5 amd
1.35 cve

1.00000 AMD = 0.26913 CVE

10:9 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AMD → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 CVE
Reel piyasa kuru

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86441.05487.70911.421951.650230.966618.619
1GBP1.1568711.21925101.461.644891.908961.1182321.5382
1USD0.94880.820176183.21551.34911.565680.9171517.6651
1INR0.01140130.009856050.01201710.01621210.01881480.01102140.212281

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Ermeni dramından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Cape Verde Escudosu
1 AMD0.26913 CVE
5 AMD1.34564 CVE
10 AMD2.69127 CVE
20 AMD5.38254 CVE
50 AMD13.45635 CVE
100 AMD26.91270 CVE
250 AMD67.28175 CVE
500 AMD134.56350 CVE
1000 AMD269.12700 CVE
2000 AMD538.25400 CVE
5000 AMD1345.63500 CVE
10000 AMD2691.27000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Ermeni Dramı
1 CVE3.71572 AMD
5 CVE18.57860 AMD
10 CVE37.15720 AMD
20 CVE74.31440 AMD
50 CVE185.78600 AMD
100 CVE371.57200 AMD
250 CVE928.93000 AMD
500 CVE1857.86000 AMD
1000 CVE3715.72000 AMD
2000 CVE7431.44000 AMD
5000 CVE18578.60000 AMD
10000 CVE37157.20000 AMD