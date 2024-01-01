bin Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile AED → MOP çevirin

1.000 aed
2.198,21 mop

1,000 AED = 2,198 MOP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Makau Patakası
1 AED2,19821 MOP
5 AED10,99105 MOP
10 AED21,98210 MOP
20 AED43,96420 MOP
50 AED109,91050 MOP
100 AED219,82100 MOP
250 AED549,55250 MOP
500 AED1.099,10500 MOP
1000 AED2.198,21000 MOP
2000 AED4.396,42000 MOP
5000 AED10.991,05000 MOP
10000 AED21.982,10000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MOP0,45492 AED
5 MOP2,27458 AED
10 MOP4,54916 AED
20 MOP9,09832 AED
50 MOP22,74580 AED
100 MOP45,49160 AED
250 MOP113,72900 AED
500 MOP227,45800 AED
1000 MOP454,91600 AED
2000 MOP909,83200 AED
5000 MOP2.274,58000 AED
10000 MOP4.549,16000 AED