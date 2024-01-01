500 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile AED → CRC çevirin

500 aed
68.431,50 crc

1,000 AED = 136,9 CRC

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

AED → INR

AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Kosta Rika Kolonu
1 AED136,86300 CRC
5 AED684,31500 CRC
10 AED1.368,63000 CRC
20 AED2.737,26000 CRC
50 AED6.843,15000 CRC
100 AED13.686,30000 CRC
250 AED34.215,75000 CRC
500 AED68.431,50000 CRC
1000 AED136.863,00000 CRC
2000 AED273.726,00000 CRC
5000 AED684.315,00000 CRC
10000 AED1.368.630,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 CRC0,00731 AED
5 CRC0,03653 AED
10 CRC0,07307 AED
20 CRC0,14613 AED
50 CRC0,36533 AED
100 CRC0,73066 AED
250 CRC1,82665 AED
500 CRC3,65330 AED
1000 CRC7,30659 AED
2000 CRC14,61318 AED
5000 CRC36,53295 AED
10000 CRC73,06590 AED