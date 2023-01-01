1 zambisk kwacha till Jerseypund

Konvertera ZMW till JEP med den verkliga valutakursen

1 zmw
0.03 jep

1.00000 ZMW = 0.03352 JEP

Mid-market exchange rate at 21:56
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867351.0954591.28931.491511.658140.9643518.8068
1 GBP1.1529411.263105.2521.719641.911751.1118321.6833
1 USD0.912850.791766183.3351.361551.513660.880317.1681
1 INR0.01095420.0095010.011999810.01633830.01816360.01056340.206013

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Så här konverterar du zambiska kwacha till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja ZMW i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för ZMW till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för zambisk kwacha

ZMW till USD

ZMW till EUR

ZMW till CAD

ZMW till SGD

ZMW till AUD

ZMW till INR

ZMW till GBP

ZMW till ZAR

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Växelkurser ZMW/Jerseypund
1 ZMW0.03352 JEP
5 ZMW0.16762 JEP
10 ZMW0.33523 JEP
20 ZMW0.67046 JEP
50 ZMW1.67616 JEP
100 ZMW3.35231 JEP
250 ZMW8.38077 JEP
500 ZMW16.76155 JEP
1000 ZMW33.52310 JEP
2000 ZMW67.04620 JEP
5000 ZMW167.61550 JEP
10000 ZMW335.23100 JEP
Växelkurser Jerseypund/ZMW
1 JEP29.83010 ZMW
5 JEP149.15050 ZMW
10 JEP298.30100 ZMW
20 JEP596.60200 ZMW
50 JEP1491.50500 ZMW
100 JEP2983.01000 ZMW
250 JEP7457.52500 ZMW
500 JEP14915.05000 ZMW
1000 JEP29830.10000 ZMW
2000 JEP59660.20000 ZMW
5000 JEP149150.50000 ZMW
10000 JEP298301.00000 ZMW