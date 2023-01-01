1 zambisk kwacha till Isle of Man-pund

Konvertera ZMW till IMP med den verkliga valutakursen

1 zmw
0.03 imp

1.00000 ZMW = 0.03353 IMP

Mid-market exchange rate at 21:53
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095591.29351.491631.658220.9644518.8108
1 GBP1.1528711.263105.2521.71971.911751.1118921.687
1 USD0.912850.791766183.3351.36161.513660.8803517.171
1 INR0.01095370.0095010.011999810.01633890.01816360.0105640.206048

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Så här konverterar du zambiska kwacha till Isle of Man-pund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja ZMW i den första listrutan för valutan du vill växla och IMP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för ZMW till IMP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för zambisk kwacha

ZMW till USD

ZMW till EUR

ZMW till CAD

ZMW till SGD

ZMW till AUD

ZMW till INR

ZMW till GBP

ZMW till ZAR

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Växelkurser ZMW/Isle of Man-pund
1 ZMW0.03353 IMP
5 ZMW0.16763 IMP
10 ZMW0.33526 IMP
20 ZMW0.67052 IMP
50 ZMW1.67629 IMP
100 ZMW3.35258 IMP
250 ZMW8.38145 IMP
500 ZMW16.76290 IMP
1000 ZMW33.52580 IMP
2000 ZMW67.05160 IMP
5000 ZMW167.62900 IMP
10000 ZMW335.25800 IMP
Växelkurser Isle of Man-pund/ZMW
1 IMP29.82770 ZMW
5 IMP149.13850 ZMW
10 IMP298.27700 ZMW
20 IMP596.55400 ZMW
50 IMP1491.38500 ZMW
100 IMP2982.77000 ZMW
250 IMP7456.92500 ZMW
500 IMP14913.85000 ZMW
1000 IMP29827.70000 ZMW
2000 IMP59655.40000 ZMW
5000 IMP149138.50000 ZMW
10000 IMP298277.00000 ZMW