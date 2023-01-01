1 CFP-franc till Jerseypund

Konvertera XPF till JEP med den verkliga valutakursen

1 xpf
0.01 jep

1.00000 XPF = 0.00726 JEP

Mid-market exchange rate at 21:47
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.095491.28521.491441.657940.9644518.8116
1 GBP1.152811.2628105.2351.719371.911311.1118221.6864
1 USD0.91290.791891183.3351.361551.513550.8804517.1733
1 INR0.01095470.00950250.011999810.01633830.01816220.01056520.206075

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Så här konverterar du CFP-franc till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja XPF i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för XPF till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för CFP-franc

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Växelkurser CFP-franc/Jerseypund
1 XPF0.00726 JEP
5 XPF0.03629 JEP
10 XPF0.07259 JEP
20 XPF0.14518 JEP
50 XPF0.36295 JEP
100 XPF0.72590 JEP
250 XPF1.81474 JEP
500 XPF3.62948 JEP
1000 XPF7.25897 JEP
2000 XPF14.51794 JEP
5000 XPF36.29485 JEP
10000 XPF72.58970 JEP
Växelkurser Jerseypund/CFP-franc
1 JEP137.76100 XPF
5 JEP688.80500 XPF
10 JEP1377.61000 XPF
20 JEP2755.22000 XPF
50 JEP6888.05000 XPF
100 JEP13776.10000 XPF
250 JEP34440.25000 XPF
500 JEP68880.50000 XPF
1000 JEP137761.00000 XPF
2000 JEP275522.00000 XPF
5000 JEP688805.00000 XPF
10000 JEP1377610.00000 XPF