2000 Jerseypund till saudiarabiska rial

Konvertera JEP till SAR med den verkliga valutakursen

2000 jep
9461.82 sar

1.00000 JEP = 4.73091 SAR

Mid-market exchange rate at 18:09
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.09491.17941.491941.658080.9637518.7517
1 GBP1.15311.2613105.1231.72011.911641.1112121.6193
1 USD0.914050.792833183.3451.363751.515610.8810517.1405
1 INR0.01096740.009512660.011998310.01636270.01818480.01057110.205657

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du Jerseypund till saudiarabiska rial

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och SAR i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till SAR och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

JEP till USD

JEP till EUR

JEP till GBP

JEP till INR

JEP till JPY

JEP till RUB

JEP till AUD

JEP till ZAR

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Jerseypund/Saudiarabisk rial
1 JEP4.73091 SAR
5 JEP23.65455 SAR
10 JEP47.30910 SAR
20 JEP94.61820 SAR
50 JEP236.54550 SAR
100 JEP473.09100 SAR
250 JEP1182.72750 SAR
500 JEP2365.45500 SAR
1000 JEP4730.91000 SAR
2000 JEP9461.82000 SAR
5000 JEP23654.55000 SAR
10000 JEP47309.10000 SAR
Växelkurser Saudiarabisk rial/Jerseypund
1 SAR0.21138 JEP
5 SAR1.05688 JEP
10 SAR2.11376 JEP
20 SAR4.22752 JEP
50 SAR10.56880 JEP
100 SAR21.13760 JEP
250 SAR52.84400 JEP
500 SAR105.68800 JEP
1000 SAR211.37600 JEP
2000 SAR422.75200 JEP
5000 SAR1056.88000 JEP
10000 SAR2113.76000 JEP