2 000 вьетнамких донгов в угандийские шиллинги
Сконвертируйте VND в UGX по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к UGX
1 VND = 0,14474 UGX
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в UGX
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1478
|0,1513
|Низкий
|0,1442
|0,1442
|В среднем
|0,1452
|0,1481
|Изменение
|-2.07%
|-2.44%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к UGX
За последние 30 дней максимальный курс VND к UGX составил 0,1478, а минимальный — 0,1442. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1452. Изменение курса VND к UGX в процентном соотношении составило -2.07.
За последние 90 дней максимальный курс VND к UGX составил 0,1513, а минимальный — 0,1442. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1481. Изменение курса VND к UGX в процентном соотношении составило -2.44.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в угандийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Угандийский шиллинг
|1000 VND
|144,74100 UGX
|2000 VND
|289,48200 UGX
|5000 VND
|723,70500 UGX
|10000 VND
|1 447,41000 UGX
|20000 VND
|2 894,82000 UGX
|50000 VND
|7 237,05000 UGX
|100000 VND
|14 474,10000 UGX
|200000 VND
|28 948,20000 UGX
|500000 VND
|72 370,50000 UGX
|1000000 VND
|144 741,00000 UGX
|2000000 VND
|289 482,00000 UGX
|5000000 VND
|723 705,00000 UGX
|Обменные курсы Угандийский шиллинг / Вьетнамский донг
|1 UGX
|6,90891 VND
|5 UGX
|34,54455 VND
|10 UGX
|69,08910 VND
|20 UGX
|138,17820 VND
|50 UGX
|345,44550 VND
|100 UGX
|690,89100 VND
|250 UGX
|1 727,22750 VND
|500 UGX
|3 454,45500 VND
|1000 UGX
|6 908,91000 VND
|2000 UGX
|13 817,82000 VND
|5000 UGX
|34 544,55000 VND
|10000 UGX
|69 089,10000 VND