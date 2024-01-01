1 тысяча вьетнамких донгов в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте VND в SHP по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = £0,00003069 SHP

Среднерыночный курс в 14:23
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к SHP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SHP
1 VND в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00000,0000
Низкий0,00000,0000
В среднем0,00000,0000
Изменение-0.47%-0.79%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к SHP

За последние 30 дней максимальный курс VND к SHP составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к SHP в процентном соотношении составило -0.47.

За последние 90 дней максимальный курс VND к SHP составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к SHP в процентном соотношении составило -0.79.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к SHP

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 397,991,39434,499153,695
1 AUD0,65810,6180,877919,8080,91722,698101,124
1 EUR1,0651,61911,421 489,421,48536,755163,75
1 SGD0,751,140,70411 048,991,04625,886115,326

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Фунт Святой Елены
1000 VND0,03069 SHP
2000 VND0,06138 SHP
5000 VND0,15345 SHP
10000 VND0,30690 SHP
20000 VND0,61380 SHP
50000 VND1,53450 SHP
100000 VND3,06900 SHP
200000 VND6,13800 SHP
500000 VND15,34500 SHP
1000000 VND30,69000 SHP
2000000 VND61,38000 SHP
5000000 VND153,45000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Вьетнамский донг
1 SHP32 583,90000 VND
5 SHP162 919,50000 VND
10 SHP325 839,00000 VND
20 SHP651 678,00000 VND
50 SHP1 629 195,00000 VND
100 SHP3 258 390,00000 VND
250 SHP8 145 975,00000 VND
500 SHP16 291 950,00000 VND
1000 SHP32 583 900,00000 VND
2000 SHP65 167 800,00000 VND
5000 SHP162 919 500,00000 VND
10000 SHP325 839 000,00000 VND