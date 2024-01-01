1 миллион вьетнамких донгов в парагвайские гуарани

Сконвертируйте VND в PYG по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₲0,3088 PYG

Среднерыночный курс в 14:09
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График изменения обменного курса VND к PYG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 VND в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31510,3176
Низкий0,30690,3011
В среднем0,31210,3118
Изменение-1.97%2.56%
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Соотношение 1 VND к PYG

За последние 30 дней максимальный курс VND к PYG составил 0,3151, а минимальный — 0,3069. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3121. Изменение курса VND к PYG в процентном соотношении составило -1.97.

За последние 90 дней максимальный курс VND к PYG составил 0,3176, а минимальный — 0,3011. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3118. Изменение курса VND к PYG в процентном соотношении составило 2.56.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5210,9391,3331 398,011,39434,49153,695
1 AUD0,65810,6170,876919,4010,91722,682101,078
1 EUR1,0651,6211,421 489,511,48636,747163,75
1 SGD0,751,1410,70411 049,051,04625,88115,33

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Парагвайский гуарани
1000 VND308,82500 PYG
2000 VND617,65000 PYG
5000 VND1 544,12500 PYG
10000 VND3 088,25000 PYG
20000 VND6 176,50000 PYG
50000 VND15 441,25000 PYG
100000 VND30 882,50000 PYG
200000 VND61 765,00000 PYG
500000 VND154 412,50000 PYG
1000000 VND308 825,00000 PYG
2000000 VND617 650,00000 PYG
5000000 VND1 544 125,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Вьетнамский донг
1 PYG3,23808 VND
5 PYG16,19040 VND
10 PYG32,38080 VND
20 PYG64,76160 VND
50 PYG161,90400 VND
100 PYG323,80800 VND
250 PYG809,52000 VND
500 PYG1 619,04000 VND
1000 PYG3 238,08000 VND
2000 PYG6 476,16000 VND
5000 PYG16 190,40000 VND
10000 PYG32 380,80000 VND