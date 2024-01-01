5 000 000 вьетнамких донгов в новозеландские доллары
Сконвертируйте VND в NZD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к NZD
1 VND = 0,00007 NZD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в NZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменение
|0.57%
|1.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к NZD
За последние 30 дней максимальный курс VND к NZD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к NZD в процентном соотношении составило 0.57.
За последние 90 дней максимальный курс VND к NZD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к NZD в процентном соотношении составило 1.30.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Новозеландский доллар
|1000 VND
|0,06633 NZD
|2000 VND
|0,13266 NZD
|5000 VND
|0,33164 NZD
|10000 VND
|0,66329 NZD
|20000 VND
|1,32658 NZD
|50000 VND
|3,31645 NZD
|100000 VND
|6,63289 NZD
|200000 VND
|13,26578 NZD
|500000 VND
|33,16445 NZD
|1000000 VND
|66,32890 NZD
|2000000 VND
|132,65780 NZD
|5000000 VND
|331,64450 NZD
|Обменные курсы Новозеландский доллар / Вьетнамский донг
|1 NZD
|15 076,40000 VND
|5 NZD
|75 382,00000 VND
|10 NZD
|150 764,00000 VND
|20 NZD
|301 528,00000 VND
|50 NZD
|753 820,00000 VND
|100 NZD
|1 507 640,00000 VND
|250 NZD
|3 769 100,00000 VND
|500 NZD
|7 538 200,00000 VND
|1000 NZD
|15 076 400,00000 VND
|2000 NZD
|30 152 800,00000 VND
|5000 NZD
|75 382 000,00000 VND
|10000 NZD
|150 764 000,00000 VND