10 тысяч вьетнамких донгов в мальдивские руфии
Сконвертируйте VND в MVR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к MVR
1 VND = 0,00060 MVR
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в MVR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0006
|0,0006
|Низкий
|0,0006
|0,0006
|В среднем
|0,0006
|0,0006
|Изменение
|-1.81%
|-1.97%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к MVR
За последние 30 дней максимальный курс VND к MVR составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса VND к MVR в процентном соотношении составило -1.81.
За последние 90 дней максимальный курс VND к MVR составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса VND к MVR в процентном соотношении составило -1.97.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в мальдивские руфии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Мальдивская руфия
|1000 VND
|0,60162 MVR
|2000 VND
|1,20324 MVR
|5000 VND
|3,00811 MVR
|10000 VND
|6,01621 MVR
|20000 VND
|12,03242 MVR
|50000 VND
|30,08105 MVR
|100000 VND
|60,16210 MVR
|200000 VND
|120,32420 MVR
|500000 VND
|300,81050 MVR
|1000000 VND
|601,62100 MVR
|2000000 VND
|1 203,24200 MVR
|5000000 VND
|3 008,10500 MVR
|Обменные курсы Мальдивская руфия / Вьетнамский донг
|1 MVR
|1 662,18000 VND
|5 MVR
|8 310,90000 VND
|10 MVR
|16 621,80000 VND
|20 MVR
|33 243,60000 VND
|50 MVR
|83 109,00000 VND
|100 MVR
|166 218,00000 VND
|250 MVR
|415 545,00000 VND
|500 MVR
|831 090,00000 VND
|1000 MVR
|1 662 180,00000 VND
|2000 MVR
|3 324 360,00000 VND
|5000 MVR
|8 310 900,00000 VND
|10000 MVR
|16 621 800,00000 VND