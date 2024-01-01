1 тысяча вьетнамких донгов в мальдивские руфии

Сконвертируйте VND в MVR по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = MVR0,0006016 MVR

Среднерыночный курс в 13:30
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График изменения обменного курса VND к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 VND в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00060,0006
Низкий0,00060,0006
В среднем0,00060,0006
Изменение-1.81%-1.97%
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Соотношение 1 VND к MVR

За последние 30 дней максимальный курс VND к MVR составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса VND к MVR в процентном соотношении составило -1.81.

За последние 90 дней максимальный курс VND к MVR составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса VND к MVR в процентном соотношении составило -1.97.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5230,941,3341 399,631,39534,499153,94
1 AUD0,65710,6170,876919,2070,91622,657101,1
1 EUR1,0641,62111,421 489,71,48536,719163,845
1 SGD0,751,1420,70411 049,361,04625,865115,415

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Мальдивская руфия
1000 VND0,60162 MVR
2000 VND1,20324 MVR
5000 VND3,00811 MVR
10000 VND6,01621 MVR
20000 VND12,03242 MVR
50000 VND30,08105 MVR
100000 VND60,16210 MVR
200000 VND120,32420 MVR
500000 VND300,81050 MVR
1000000 VND601,62100 MVR
2000000 VND1 203,24200 MVR
5000000 VND3 008,10500 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Вьетнамский донг
1 MVR1 662,18000 VND
5 MVR8 310,90000 VND
10 MVR16 621,80000 VND
20 MVR33 243,60000 VND
50 MVR83 109,00000 VND
100 MVR166 218,00000 VND
250 MVR415 545,00000 VND
500 MVR831 090,00000 VND
1000 MVR1 662 180,00000 VND
2000 MVR3 324 360,00000 VND
5000 MVR8 310 900,00000 VND
10000 MVR16 621 800,00000 VND