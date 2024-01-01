1 тысяча вьетнамких донгов в киргизские сомы

Сконвертируйте VND в KGS по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Лв0,003387 KGS

Среднерыночный курс в 13:16
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График изменения обменного курса VND к KGS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 VND в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00340,0035
Низкий0,00330,0033
В среднем0,00340,0034
Изменение-0.65%0.08%
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Соотношение 1 VND к KGS

За последние 30 дней максимальный курс VND к KGS составил 0,0034, а минимальный — 0,0033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0034. Изменение курса VND к KGS в процентном соотношении составило -0.65.

За последние 90 дней максимальный курс VND к KGS составил 0,0035, а минимальный — 0,0033. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0034. Изменение курса VND к KGS в процентном соотношении составило 0.08.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 398,981,39434,465153,855
1 AUD0,65810,6180,877920,1790,91722,669101,198
1 EUR1,0651,61911,421 489,561,48536,696163,805
1 SGD0,751,140,70411 049,221,04625,848115,39

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Киргизский сом
1000 VND3,38689 KGS
2000 VND6,77378 KGS
5000 VND16,93445 KGS
10000 VND33,86890 KGS
20000 VND67,73780 KGS
50000 VND169,34450 KGS
100000 VND338,68900 KGS
200000 VND677,37800 KGS
500000 VND1 693,44500 KGS
1000000 VND3 386,89000 KGS
2000000 VND6 773,78000 KGS
5000000 VND16 934,45000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Вьетнамский донг
1 KGS295,25600 VND
5 KGS1 476,28000 VND
10 KGS2 952,56000 VND
20 KGS5 905,12000 VND
50 KGS14 762,80000 VND
100 KGS29 525,60000 VND
250 KGS73 814,00000 VND
500 KGS147 628,00000 VND
1000 KGS295 256,00000 VND
2000 KGS590 512,00000 VND
5000 KGS1 476 280,00000 VND
10000 KGS2 952 560,00000 VND